Началникът на Районното управление на МВР в Павликени Иван Тодоров е освободен от поста си. Рокадата е извършена в четвъртък със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев.

Тодоров е преместен в сектор „Криминална полиция“ към Районното управление в Полски Тръмбеш. По неофициална информация неговото място ще заеме Йордан Йорданов, който досега ръководил полицейския участък в село Овча могила към управлението в Свищов.

Официални мотиви за кадровата промяна не са посочени. Според източници от системата обаче тя идва след напрежението около полицейска акция в село Димча в края на лятото. Тогава униформени бяха изпратени на място след сигнали на телефон 112 за нарушаване на нощната тишина заради шумно празненство. В акцията се включиха и допълнителни полицейски сили, а проверката прерасна в масов сблъсък между празнуващите и служителите на реда.

Случаят предизвика обществен отзвук и взаимни обвинения. Проверяваните твърдяха, че е упражнено полицейско насилие, а от другата страна бяха отправени обвинения за съпротива и хулигански прояви срещу полицаите.