Парчета бетон се откъртиха от Аспаруховия мост във Варна и паднаха върху паркиран автомобил. Собственичката на колата се разминала на косъм от наранявания, след като първото парче паднало само на метри от нея, а второто се стоварило върху автомобила.

Мостът е на половин век, като ремонтите през годините са били частични. По него могат да бъдат забелязани корозиралата арматура и обрушени ръбове. Съоръжението е основна връзка между Северното и Южното Черноморие, както и между няколко квартала на Варна и центъра на града.

Потърпевшата Мира Хаджиева три пъти се разминава с удар от парчетата бетон. Едното пада пред нея, докато отключва колата, второто върху автомобила, а третото - до колата. Всичко това се случва врамките на половин час. Тя споделя, че ремонтът на колата ще бъде скъп, тъй като повредите са много.

Сникма: Стопкадър

Хаджиева беше категорична, че ще търси правата си, защото „днес е ударена кола, утре ще е човек”. Тя вече има и адвокат и е задействала процеса.

На това място паркират и много други коли, които реално са изложени на риск. Подобни инциденти са се случвали и на нейни колеги преди години, казва Хаджиева.

Целия раговор гледайте във видеото.