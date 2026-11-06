Снимка: Стопкадър, NOVA
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Стотици милиарди долари от пазарната стойност на големите технологични компании в САЩ и Азия бяха изтрити в резултат на срив на фондовите пазари. Това става след като междинните избори в САЩ предизвикаха опасения от забавяне в развитието на изкуствения интелект. Индексът НАСДАК, в който преобладават технологичните компании, затвори с понижение от над 5,5%.
Водещите световни дигитални гиганти загубиха общо близо един трилион долара стойност в рамките на един ден.
В Азия индексите, в които преобладават технологичните компании, също отбелязват рязък спад днес.
Редактор: Ивета Костадинова