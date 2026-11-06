Британското правителство съобщи, че следващата седмица в Полша ще се съберат стотици войници от 11 държави, които ще тренират съвместни действия за осигуряване на траен мир в Украйна след края на бойните действия в страната. Създаването на такава мироопазваща мисия беше гореща тема и по време на президентската предизборна кампания у нас.

България не е сред тези държави, които ще бъдат военното крило на Коалицията на желаещите, която беше сформирана преди една година по инициатива на френския президент. Командването на тези коалиционни сили ще бъде преместено в Лондон и ще бъде оглавявано от генерал-лейтенант Том Байкман.

Страните, които ще изпратят своите войници в Полша, за да тренират, са Великобритания, Франция, Белгия, Естония, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швейцария и Турция. Очаква се около 2800 войници да се съберат, като Великобритания и Франция ще участват с най-големите контингенти. Те ще изпратят и изтребители.

Войници ще тренират как да се разположат на територията на Украйна. За целта ще има и военни от Украйна, които ще кажат от какво има нужда страната след постигането на мир. Основната посока, в която се работи, е те да охраняват въздушното пространство. В момента то е затворено и не се извършват граждански полети. Това ще бъде една от основните им задачи.

Стана ясно, че Турция пък ще ръководи една операция, която касае пряко и България, а именно разминирането на Черно море, за да може да се възстанови нормалното корабоплаване.

Всичко това ще се случва след подписването на мирно споразумение. Ясно е обаче, че тези контингенти няма да имат нищо общо с НАТО и няма да бъдат под негово командване. Няма да използват и американски технологии. В момента украинската армия използва сателитния интернет на Илон Мъск и често има проблеми. Европейските многонационални сили искат да избегнат това и ще разчитат на собствени комуникации.

Вестник „Гардиън“, който се позова на хора, запознати с цялата операция, съобщи, че многонационалните сили ще могат да отвръщат на удар, ако бъдат подложени на такъв от страна на Русия. Причината е, че такава атака ще се смята за нарушение на мирното споразумение.

Кремъл гледа много остро на тези многонационални сили. Още преди година Владимир Путин каза, че ги разглежда като легитимна цел за Москва, защото смята, че по този начин западните държави се намесват във военния конфликт.

Снощи руски представители се срещнаха с американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че са на прага на много голямо споразумение, което ще касае не само Украйна, но и Европа. През следващата седмица, точно когато ще се проведе учението в Полша, ще има нов кръг преговори между Украйна и Русия в Абу Даби с посредничеството на САЩ. Ще има срещи в Брюксел с Европейската комисия и Световната банка. В момента всички се опитват да направят така, че евентуалният мир, който ще бъде постигнат, да бъде гарантиран за дълго време.