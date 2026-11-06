Двама души загинаха, след като автомобилът им беше отнесен от наводнение, предизвикано от проливните дъждове на френския остров Корсика. Това съобщи министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуниез, цитиран от "Ройтерс".

Нуниез добави, че 40-годишна жена е била спасена.

Един от пожарникарите, които са се отзовали на инцидента, е бил откаран в болница и е лекуван за хипотермия, каза още министърът.

Френската метеорологична агенция „Метео Франс“ по-рано предупреди за опасност от наводнения и проливни дъждове на Корсика и в части от Южна Франция. От началото на бурята в сряда следобед, властите са отчели валежи до 350 милиметра.

Редактор: Ина Григорова