Правителството ще представи бюджета на държавата за 2027 г. Това ще се случи пред студентите и преподавателите в УНСС.

Как доходите, данъците и разходите ще повлияят върху обществената оценка за управлението? Ще намери ли правителството баланс между финансовите възможности и обществените очаквания? Възможно ли е да се стигне до протести? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” политолозите Христо Панчугов, проф. Михаил Мирчев и проф. Светослав Малинов.

„Според проф. Мирчев дали ще има протести зависи от това как ще реагира опозицията. „Хората какво разбират от бюджета? Опозиционните дейци би трябвало да кажат колко е ужасен този бюджет, за да могат хората да се разгневят и масово да излязат на улиците. Ако не са убедителни, хората ще си седят вкъщи”, смята проф. Мирчев.

Христо Панчугов коментира, че „бюджетът не е бакалска сметка". „Говорим за средства, които или се вземат, или се инвестират, или в крайна сметка се преразпределят. Това са трите функции на бюджета. На управляващите очевидно им липсват две неща. Първо - смелост, за да обяснят нещата на гражданите, ако е необходимо да се вземат някои драстични мерки. И второ — може би им липсва посока. Единственото, което ги вълнува в момента, е преразпределянето на обществения ресурс, така че да се разплатят със спонсорите, които трябваше да бъдат активирани на два поредни избора — през април за парламент и сега за президентската институция”, коментира Христо Панчугов. Според него е възможно да видим протести.

Според проф. Малинов ролята на опозиционните партии нито трябва да се надценява, нито подценява. Той припомни, че миналата година след обявяването на бюджета имаше протести, предизвикани от чувство за несправедливост.

„Ако има такива несъответствия в този бюджет, те ще бъдат забелязани от хората и организациите, които ще бъдат ощетени. Не мисля, че трябва да се прави чак такъв комплимент на опозиционните партии, че заради техните думи хората ще излязат на улицата, понеже нищо не разбират”, смята проф. Малинов. „Правителството не посмя да внесе бюджета навреме, защото смяташе, че е непопулярен и ще попречи на втория тур на изборите. Това обаче за мен е добър знак. Защото непопулярните бюджети понякога са добри за страната в дългосрочен или средносрочен план”, коментира проф. Малинов.

Целия разговор гледайте във видеото.