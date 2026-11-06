Фалшивите бомбени заплахи срещу самолети в Европа са част от хибридни атаки, чиято цел е да изтощават ресурсите на държавите, да създават напрежение и да проверяват реакцията на службите за сигурност. Това коментираха в "Твоят ден" по NOVA NEWS експертът по киберсигурност Любомир Тулев и експертът по национална сигурност и антитероризъм полк. Асен Пейчев. Припомняме, че вълна от бомбени заплахи засегна 27 полета в Европа в четвъртък. Три от самолетите са били насочени към България, като два са кацнали на летище София, а третият – на летище Пловдив. Заради сигналите във въздуха бяха вдигнати и изтребители МиГ-29 от авиобаза „Граф Игнатиево“.

„Това не е въпрос от сферата на киберсигурността в типичния смисъл. Говорим за терористични заплахи, бомбени заплахи, които са изпратени посредством имейл“, обясни Тулев. По думите му подобни случаи не са изолирани, а през последните седмици са регистрирани и в други европейски държави. Според експерта атаките се отличават с асиметричност - изпращането на заплашително съобщение практически не изисква финансови ресурси, докато реакцията на институциите предполага значителни разходи и координация между различни служби.

Той смята, че е необходим общоевропейски подход за противодействие на подобни заплахи, тъй като проблемът не засяга само България. Сред възможните мерки е задълбоченият анализ на изпратените имейли, за да се установят повтарящи се модели.

Полковник Асен Пейчев припомни, че Конвенцията от Монреал от 1971 г. определя правните рамки за преследване на извършителите на подобни престъпления. Според него хибридните атаки поставят на сериозно изпитание системите за национална сигурност в Европа. „Целта е изтощаване на ресурсите, създаване на паника и тревога“, заяви Пейчев.

Той определи ефекта от подобни сигнали като форма на въздушен тероризъм, тъй като независимо дали заплахата е реална, последствията са сериозни - отклоняване на самолети, вдигане на изтребители, проверки от специализираните служби и напрежение сред пътниците и техните близки.

Пейчев коментира и появилата се информация за организация, наричаща себе си „Бойците на мъжката държава“, която е поела отговорност за заплахите. По думите му тя е известна от 2021-2022 г. и има връзки с Русия. Експертът изрази мнение, че зад подобни хибридни действия може да стоят държави, заинтересовани от дестабилизацията на Европа, като посочи Русия и Иран. Той обаче призна, че категоричното установяване на извършителите изисква доказателства.

Двамата експерти коментираха и въпроса за риска от привикване към фалшивите сигнали, които могат да доведат до така наречената "умора от фалшиви положителни сигнали". Така служителите по сигурността рискуват да пропуснат действителна заплаха, защото са привикнали към постоянните предупреждения.

Целия разговор гледайте във видеото.