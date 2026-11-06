По предложение на председателя на Народното събрание Михаела Доцова в началото на днешния пленарен ден депутатите гласуваха да отпадне блиц контролът, който по правилник се провежда всеки първи петък от месеца и в него участват премиерът и вицепремиерите. Вместо това, парламентът включи три законодателни точки, след което ще се проведе и редовният петъчен парламентарен контрол.

Предложението за отпадане на блиц контрола беше прието със 120 гласа "за" от депутатите на "Прогресивна България".

Така днес депутатите продължават с второто четене на промени в Закона за енергията за възобновяеми източници. Дебатите започнаха в сряда, но бяха прекратени поради края на пленарното заседание.

Точка втора за днес е ратифициране на законопроект за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Узбекистан - от друга.

Трета точка е ратифициране на конвенцията за Бюрото на европейската конференция за гражданска авиация.

Александра Стеркова от "Демократична България" поиска прегласуване, като преди това да се направи проверка на кворума. В залата се регистрираха 124 народни представители.

"След като премиерът и министърът на финансите се скриха от блиц контрола, за да не отговорят на въпроси защо бюджетът закъснява, какво има в него, защо ще бъде представен в УНСС, вкарваме точки и отлагаме за по-късно парламентарния контрол", изтъкна депутатът.

Доцова ѝ припомни, че вчера, след пленарното заседание, е свикан председателски съвет и всички са информирани за предстоящите размествания.