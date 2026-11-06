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Официалната оценка на Европейската комисия за бюджета не е излязла. На този етап става дума за уточнения, които иска Комисията. Това каза икономистът Георги Вулчджев в ефира на „Твоят ден”.
Икономистът Агоп Каспарян смята, че страната ни трябва да ограничи разходната част, тъй като сме заплашени от прекомерен дефицит. Той каза, че на този етап не се забелязват радикални промени в съкращаването на разходите.
Според Вулджев спирането на еврофондовете би била крайна мярка, той обаче не вярва, че това ще се случи. Също така отбеляза, че липсват структурни промени, които да окажат влияние върху бюджета.
Каспарян е скептичен по отношение на това, че държавната план-сметка ще бъде изпълнена както трябва.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова