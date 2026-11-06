Снимка: БТА
Иван Хърков стана световен шампион по самбо за втори път в кариерата си. Той завоюва златния медал в категория до 79 килограма на първенството в Ташкент, Узбекистан.
По-рано през годината 29-годишният Хърков ликува с европейско злато в Тбилиси.
На финала днес той се справи с арменеца Борис Шатверян с 2:0 точки. Това е втора световна титла за Хърков след триумфа му в Ереван през 2023 година.
Освен двете златни отличия той има и три бронзови медала, спечелени през 2022, 2024 и 2025.
Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС