Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер стана край брега на японския регион Канто, който включва и столицата Токио. Не е издадено предупреждение за цунами.  

Епицентърът на труса, който е регистриран в 19:39 ч. (12:39 ч. българско време), е бил в морето, източно от региона Канто.

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Земетресението е станало на дълбочина 10 км, се съобщава на сайта на Японската метеорологична агенция.

Редактор: Станимира Шикова

Източник: Валерия Динкова, БТА