Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер стана край брега на японския регион Канто, който включва и столицата Токио. Не е издадено предупреждение за цунами.

A powerful magnitude 6.1 earthquake struck off the east coast of Kanto, Japan. Hitting at a shallow depth of 10 km at 7:39 PM local time, it was felt widely across Tokyo, Chiba, and Kanagawa, with NO tsunami threat. 地震 - Sismo - Terremoto - Temblor https://t.co/BSkt8sWyWg