Омбудсманът Велислава Делчева изпрати предложение до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев да бъде обсъдена възможността за временно намаляване на ДДС за природния газ за битовите потребители през отоплителен сезон 2026/2027 г.

Общественият защитник препоръчва правителството да обсъди промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които ставката от 20% временно да бъде намалена за доставките на природен газ за домакинствата в периода от 1 декември 2026 г. до 30 април 2027 г.

Повод за предложението е рязкото поскъпване на природния газ. От 1 ноември 2026 г. спрямо същия период на миналата година увеличението на утвърдените цени за битовите потребители е между 46,33% и 56,50%.

„Като обществен защитник, с цел достъпно отопление и ограничаване на риска от задлъжняване, предлагам Правителството да обсъди възможностите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който временно да бъде намалена ставката на ДДС от 20% за доставките на природен газ за собствени домакински нужди на крайни битови потребители през отоплителния сезон 2026/2027 г. Предлагам мярката да обхване периода от 1 декември 2026 г. до 30 април 2027 г.“, пише Велислава Делчева.

Тя обръща внимание, че поскъпването надхвърля и заложените очаквания в Макроикономическата прогноза „Есен 2026“ на Министерството на финансите, в която се допуска цена на природния газ от 68 евро/МВтч.

По темата Природният газ поскъпва с над 32% през ноември

В същото време за домакинствата на природен газ няма предвиден защитен механизъм, който да компенсира повишаването на цените. За разлика от потребителите на топлинна и електрическа енергия, за които КЕВР вече обяви възможност за запазване на цените след 1 януари 2027 г., битовите потребители на газ остават изложени на месечните ценови промени.

Омбудсманът подчертава, че преминаването към алтернативен начин на отопление в рамките на един отоплителен сезон е свързано със значителни и непредвидени разходи за домакинствата с изградени газови инсталации.

Предложената мярка е съобразена и с европейското законодателство, посочват от пресцентъра на Омбудсмана. Оттам добавят още, че намаляването на данъка ще бъде насочено единствено към битовите потребители. Причината е, че за домакинствата ДДС представлява окончателен разход, докато стопанските потребители с право на пълен данъчен кредит могат да неутрализират данъчната тежест чрез механизма на приспадане.

Редактор: Ивета Костадинова