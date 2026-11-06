Протест на животновъди затвори пътя София-Варна в района на Севлиево. Фермери искат адекватни антикризисни мерки и компенсации при бедствия и кризи.

Недоволството им беше предизвикано от решение на земеделското министерство за компенсации според оценки за сушата. Така животновъди от едни области ще получат подкрепа за сметка на животновъди от други области.

Днес по обед от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация обявиха, че са се договорили да се изравнят другите антикризисни мерки – de minimis, и да има компенсации за стопани на кози и овце. Но все още оставал висящ въпросът за стопаните на крави и биволи, а немалко от тях са на протеста.

Фермерите смятат, че е несправедливо да има деление между области и между животни.