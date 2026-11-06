Месеци земеделски труд бяха унищожени за една нощ в старозагорското село Зимница. Семейство открива близо декар от насажденията си с праз умишлено посечени, малко преди реколтата да бъде продадена.

Земеделието е основният поминък за Цвятко и Маргарита. Остават потресени, след като виждат, че един декар нива, засята с праз, е унищожена.

"Нямам думи, просто не знам какво да кажа. Не го пожелавам на никого", казва Цвятко.

Маргарита също трудно намира думи да опише разочарованието си. "Първият ден, когато го видяхме, бяхме като болни. Това убива желанието за труд. Всички се чудят какво се е случило, защото ние нямаме конфликти, уважавани сме в селото", добавя тя.

С много труд и грижи семейството отглежда продукцията си - от семенцето до готовата реколта. Маргарита сама произвела разсада, който след това бил обработван и разсаждан на нивата. Следвали месеци грижи, докато празът достигне размерите, необходими за продажба.

Насажденията са посечени умишлено - по средата на стръковете. В района няма камери за видео наблюдение. Полицията работи за установяване извършителя на вандалската проява.

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