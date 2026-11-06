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Властта представя бюджета за 2027 г.
„Надявам се това да бъде първият бюджет, приет навреме. С тази план-сметка новото правителство може да покаже как ще се бори с проблемите в страната – инфлацията, с бюджетния дефицит и с растежа на държавния дълг”, каза икономистът Георги Ангелов в ефира на NOVA NEWS.
Интересно е мястото, където правителството избра да представи бюджета. „МФ има малка заличка. Там бяха един върху друг журналистите, нямаше много въздух. Явно се търси някакъв по-атрактивен начин на представяне. За икономистите обаче е важно просто да видим големите документи, файлове и таблици за състоянието на държавата”, смята Ангелов.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Дарина Методиева