Властта представя бюджета за 2027 г.

„Надявам се това да бъде първият бюджет, приет навреме. С тази план-сметка новото правителство може да покаже как ще се бори с проблемите в страната – инфлацията, с бюджетния дефицит и с растежа на държавния дълг”, каза икономистът Георги Ангелов в ефира на NOVA NEWS.

Интересно е мястото, където правителството избра да представи бюджета. „МФ има малка заличка. Там бяха един върху друг журналистите, нямаше много въздух. Явно се търси някакъв по-атрактивен начин на представяне. За икономистите обаче е важно просто да видим големите документи, файлове и таблици за състоянието на държавата”, смята Ангелов.

Целия разговор гледайте във видеото.