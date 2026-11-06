Правителството представи план-сметката за 2027 г. на едно необичайно място – в УНСС. След представянето ѝ не закъсняха критиките – както към параметрите на бюджета, така и към избраната локация.

ГЕРБ

Депутати от ГЕРБ разкритикуваха правителството за начина, по който представи проекта за държавен бюджет за 2027 г. в УНСС. От партията заявиха още, че не са видели самия проект и очакват той да бъде внесен в Народното събрание, за да се запознаят с параметрите му.

„Всички уважаваме университета, но първо се ходи в УНСС, а не след като го направиш“, коментира депутатът от ГЕРБ Красимир Вълчев. По думите му управляващите трябва да покажат уважение към всички останали институции и към широката общественост.

Той посочи, че при проверка на сайта на Министерството на финансите не е открил публикуван проектобюджета. „Така обществото трябва да се довери единствено на думите на управляващите, без да има възможност да направи собствен прочит на документа", каза бившият образователен министър.

Вълчев определи събитието като мероприятие, което повече е приличало на партийно събрание, тъй като в залата „беше парламентарната група на управляващите, която аплодираше". Той заяви и че според него е нарушен Законът за висшето образование, тъй като критиките към опозицията са превърнали срещата в политическо, а не в академично събитие.

„Не виждаме нищо в бюджета, а една инерция. Инфлацията и дефицитите продължават. Не е нито антиинфлационен, нито ляв, нито десен. Не знаем как да го наречем, освен бюджет на инерцията“, заяви Вълчев. Той обвини управляващите, че продължават да се оправдават с тежкото финансово наследство, и изрази мнение, че правителството има интерес от инфлацията, тъй като чрез нея събира повече средства от гражданите.

Бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова също заяви, че правителството е трябвало да посети УНСС преди изготвянето на финансовата рамка. Тя критикува и опитите на управляващите да прехвърлят отговорността за неуспехите си върху опозицията и медиите.

„Щом не представяш бюджета в сградата на парламента, това означава, че не държиш на тази институция и я превръщаш в гумен печат на управляващите“, коментира Петкова. По думите ѝ одитите на Сметната палата се използват като обяснение за решенията на правителството, а страната е изправена пред риск от висока инфлация.

От ГЕРБ заявиха, че предлагат мерки за намаляване на цените на горивата и електроенергията. Според Петкова, ако управляващите се вслушат в предложенията им и ограничат инфлацията, ще останат повече средства за заплати и пенсии.

Депутатът Жечо Станков също изрази критики към правителството. „През последните години парламентаризмът отсъства от ежедневието на българите, а бизнесът ще продължи да страда от високите цени на електроенергията и хранителните продукти", каза народният представител. Той предупреди, че още през следващата седмица се очаква увеличение на разходите и заяви, че предложенията на ГЕРБ по тези въпроси не са били разгледани.

Теменужка Петкова уточни, че партията все още не е видяла проекта за бюджет. От ГЕРБ очакват той да бъде внесен „от УНСС в Народното събрание", след което ще се запознаят подробно с параметрите му и ще обявят дали ще го подкрепят.

ДПС

ДПС също отправи критики към представения от правителството проектобюджет за 2027 г. в УНСС. Станислав Анастасов и Атидже Вели изразиха недоволство от липсата на мерки срещу високите цени и отдалечаването на финансовата политика от проблемите на гражданите.

„Единственото нещо, с което се съгласяваме, е, че този бюджет е тежък камион без спирачки, който лети към пропастта“, заяви Станислав Анастасов. Той коментира, че докато правителството говори за изкуствен интелект и космос, българските граждани са притиснати към земята от високите цени и се питат как ще плащат сметките си.

Анастасов призова управляващите да спазват Конституцията и да уважават институциите. Той цитира член 1, според който България е република с парламентарно управление. „Правителството може да се опита да заблуди опозицията, но не бива да подвежда Европейската комисия", предупреди народният представител.

Атидже Вели също постави акцент върху липсата на конкретни решения за проблемите на хората. „Това, че държавата ще харчи повече, не означава, че нейните граждани ще живеят по-добре“, заяви тя.

По думите ѝ в проекта няма достатъчно мерки срещу високите цени, нито подкрепа за земеделието и родното производство. Според Вели бюджетът остава откъснат от ежедневните проблеми на българските граждани.

„Демократична България“

Представеният от правителството проектобюджет за 2027 г. предизвика остри реакции от „Демократична България“. Те определиха финансовата рамка като „бюджет на страшното свличане“ и предупредиха за ново увеличение на държавния дълг, по-висока инфлация и тежка зима за бизнеса и домакинствата.

„Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане. По същия начин, по който излъгаха за еврозоната и пенсиите, днес излъгаха и за параметрите“, заяви Ивайло Мирчев. Според него обявеният бюджетен дефицит от 3,5% не отразява реалната ситуация, като той твърди, че действителният размер е 4%.

Мирчев определи проекта като бюджет, който предвижда нов дълг от 9 млрд. евро. Той направи сравнение с периода на управлението на Жан Виденов и предупреди, че страната може отново да попадне в спирала на задлъжняване.

Депутатът заяви още, че вместо обещаното индустриално развитие се очертава спад на брутния вътрешен продукт.

Мартин Димитров също отправи критики към финансовата рамка. „Очаква се тежка зима и ново поскъпване на стоките и услугите. Ако това ви е бюджетът, хубаво, че не сте го публикували. По-добре го оттеглете и го преработете", каза народният представител.

Божидар Божанов заяви, че управляващите са припознали някои добри идеи, но според него планират да ги изпълнят по неправилен начин. Той призова правителството да се запознае с предложенията на опозицията, внесени в деловодството на парламента.

Божанов постави под въпрос и реалното изпълнение на обявените мерки, като заяви, че очаква да види дали представените планове и обещания ще бъдат осъществени на практика.

По темата за втория пенсионен стълб Ивайло Мирчев посочи, че тя не му е предоставена от Бойко Борисов или Екатерина Захариева, а от хора в Брюксел, които според него са загрижени за случващото се.

Мирчев определи като неуместни и критиките на премиера Румен Радев, че опозицията е направила опит да скрие одитните доклади на Сметната палата. Той заяви, че формацията многократно е поставяла въпроси за нередности, свързани с ГЕРБ и ДПС.

„Продължаваме Промяната”

Коментар дойте и от ПГ на „Продължаваме Промяната”. Депутатът Венко Сабрутев определи план-сметката за следващата година като „бюджет на бедността и рецесията.

„Казват, че ще увеличат пенсиите със 7,8%, при условие че линията на бедност ще расте с 14 на сто. Над 1,2 милиона възрастни граждани ще слязат под линията на бедност – абсолютен рекорд”, заяви той.

Според народния представител Богдан Богданов страната ни се намира в „безпрецедентна ситуация на високите енергийни сметки”. „Този месец видяхме рекордни нива на електроенергията. Виждаме правителството да орязва повече от 4 млрд. евро от инвестиционната програма”, смята той.

Богданов посочи, че българските предприятия са изправени пред избора дали да платят сметките за високите енергийни разходи или заплатите на своите служители. „Как да търсят нови пазари, когато те стават по-ограничени? Ние не виждаме нито една дума за антикризисен пакет. Откъде ще дойде икономическият растеж – от орязаната инвестиционна програма или българските предприятия, които изнемогват? Не виждаме нито дума какво ще направят, за да оцелее индустрията и да не катастрофираме в рецесия”, допълни той.

Според председателя на ПГ на ”Продължаваме Промяната” Николай Денков доходите на хората ще растат по-ниско от инфлацията. Той коментира намаляването на капиталовата програма от 10 на 6 млрд. евро . „Според базовата икономическа теория, която съм сигурен, че от УНСС познават добре, следва, че държавата няма да има бензин в двигателя за нейното развитие”, заяви Денков.

По думите му държавата ще изпадне в състояние на рецесия само след няколко месеца, ако подходът не се промени. „Като добавим и липсата на пакет от антикризистни мерки, това може да се случи още по-бързо”, каза той и допълни: „Камионът, за който говореше Радев, не само ще лети надолу, а задължително ще падне в дерето”.

„Възраждане”

Както при предишните либерални правителства, така и при това, при претенции от страна на Брюксел и заплаха от протести бюджетът ще се промени. Това каза депутатът от „Възраждане” Цончо Ганев, след като премиерът Румен Радев представи държавната план-сметка за следващата година.

Той заяви, че между първо и второ четене много елементи в него могат да претърпят промяна под давлението на Брюксел и на засегнатите страни.

Ганев каза, че бюджетът е продължение на предишния на Радев. „Сега обаче оправданията няма да имат тежест, тъй като бюджетът предлага по много от същото – трайно обедняване на българите и никаква борба с инфлацията”, допълни той.

Ганев каза, че доходите на гражданите ще бъдат засегнати от новия бюджет.

Депутатът каза, че с този бюджет ще има рязко вдигане на външния ни дълг и отбеляза, че предстои теглене на заем от 6,5 млрд.евро. Прогнозите на кабинета са, че в края на 2027 година общият дълг на държавата да стане около 47,1 млрд.евро, допълни още той. По думите му "България е фалирала държава" и подчерта, че харчим много повече, отколкото можем да си позволим.

Ганев одобри, че ще се спазва закона за актуализация на пенсиите по швейцарското правило.

Депутатът отбеляза, че тревожна мярка в бюджета е свързана с данъчните оценки на имотите. Той обясни, че така ще се вдигнат данъците с 30% през тази година, а през следващите две с още 35%. "Така мандатът на Радев ще финишира със 100% ръст на данъка за всеки един, който има имот", подчерта още Ганев.

На базата на оценката депутатът каза, че от "Възраждане" няма да подкрепят бюджета.