Оказват ли влияние войните върху климата и природните аномалии, на които сме свидетели през последните години? Темата коментира проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

По думите му военните действия генерират значителни емисии както от изстрелването на боеприпаси, така и от използването на военна техника, чиито двигатели са с високо потребление на гориво. „Няма как това влияние да бъде положително”, заяви експертът.

Според него освен прякото замърсяване, войните оставят и тежки последици за околната среда. Като пример проф. Гачев посочи ударите по нефтени съоръжения в Иран, след които са регистрирани черни валежи.

По думите му природата разполага със способности за самопречистване, но възстановяването след подобни поражения е бавно и в някои случаи невъзможно. „Някои неща ще останат трайно замърсени”, предупреди той.

Проф. Гачев обърна внимание и на косвените последици от военните конфликти, сред които са възникването на пожари. „Военните действия са източник на пожари, които влошават допълнително обстановката. Цялостните екологични проблеми далеч надхвърлят климатичния проблем”, коментира експертът.

По думите му войните са сред сериозните препятствия пред усилията за справяне с климатичната криза. „Докато хората дърпат в едната посока, в другата силата е в пъти по-мощна. Докато има военни действия, много трудно може да говорим за глобални решения на екологичната криза”, добави проф. Гачев.

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