Пред нас е сравнително сух и студен период. В продължение на няколко дни сутрините ще са мразовити със слани и мъгли, а следобедите - преобладаващо слънчеви.

В петък призори облачността ще е ниска с понижена видимост в котловинните райони, покрай водоемите на Западна, Централна и Югоизточна България. Температурите ще са от нула до 5 градуса. Следобедът навсякъде ще е слънчев с умерен западен вятър, а термометрите ще показват между 8 и 13 градуса.

През почивните дни обстановката ще се запази с условия за сутрешни слани и температури до минус 3 - минус 4 градуса. Следобедите ще са слънчеви с временни увеличения на облачността. Термометрите ще се движат от 6-7 до 11-12 градуса. Съботният ден се очертава със силни и студени пориви в източната половина на страната.

Предстоящата седмица ще започне с променлива и динамична облачност в понеделник и вторник. В отделни точки на Западна България може да превали за кратко. Около средата на периода ще има условия за кратки валежи. Следобедните температури ще са от 8 до 13 градуса.

Втората половина на седмицата ще е с понижена видимост, като в някои части на страната мъглите ще са продължителни. Дневните температури в тези дни се очаква да се повишат и за страната да се колебаят от 15 до 20 градуса.

Ранните прогнози допускат по-съществена валежна обстановка с последващо застудяване към 15-20 ноември.

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