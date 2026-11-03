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Прогноза за времето (02.11.2026 - обедна)
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Червен код за значителни валежи е обявен за утре в 5 области на страната
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Прогноза за времето (02.11.2026 - сутрешна)
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Оранжев и жълт код за проливни валежи в 18 области в понеделник
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Прогноза за времето (01.11.2026 - обедна)
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Жълт код за дъжд в голяма част от България, очакват се гръмотевици и силен вятър
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Прогноза за времето (31.10.2026 - обедна)
Най-високо ниво на опасност - червен код за обилни валежи е в сила за 5 области на България. Предупреждението е обявено за Добрич, Варна, Хасково, Кърджали и Смолян.
Там се очакват валежи от дъжд със сумарни количества за денонощието над 65 mm, както и силен вятър. Времето в цялата страна днес ще е опасно, като оранжевият код е преобладаващ. Само в четири области предупреждението е от първа степен - жълт код. Той е в сила за Видин, София-град, Перник и Кюстендил.
Пороен дъжд наводни улици и подлези във Варна, за утре е обявен червен код (ВИДЕО+СНИМКИ)
Вчера поройният дъжд наводни подлези и затвори ключов пътен участък във Варна. Беше задействана и системата за предупреждение BG-ALERT.
Редактор: Никола Тунев