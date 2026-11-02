Пороен дъжд във Варна наводни подлези и затвори ключов пътен участък в града. Малко преди 13:00 ч. беше задействана и системата за предупреждение BG-ALERT.

Снимка: Ивомира Пехливанова, NOVA

Снимка: Румен Сарандев, БТА

По данни на Националния институт по хидрология и метеорология падналото количество валеж в морския град достигнало 76,5 литра на квадратен метър.

Проливен дъжд наводни улици и подлези в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

До момента екипи на пожарната са отреагирали на 25 сигнала, 13 от които за паднали дървета, девет за наводнени сгради и три за наводнени пътни участъци. В един от случаите има евакуиран гражданин от автомобил.

Снимка: Румен Сарандев, БТА

Заради наводняване е напълно затворен за преминаване участъкът на завоя между бул. „Цар Освободител” и бул. „Приморски”, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Варна на официалната си страница във Facebook. На много други места в града и извънградските мрежи са се образували огромни локви и улични разливи, които правят придвижването изключително трудно.

От „Пътна полиция” към ОДМВР – Варна призовават водачите да избягват затворения участък и да избират обходни маршрути. Оттам апелират шофьорите да карат с повишено внимание, да намалят скоростта, да спазват по-голяма дистанция и да не предприемат рискови маневри.

Снимка: Румен Сарандев, БТА

Причина за проблемите с оттичането са задръстените от падналите есенни листа шахти, съобщиха от Община Варна. Общо 30 екипа са на терен, за да изпомпват натрупаната вода, като ревизионните шахти са отворени за по-бързото ѝ оттичане. В момента приоритетно се отводняват главните пътни артерии, както и пространствата около болници, училища и детски градини.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви червен код за интензивни валежи в област Варна за утре, 3 ноември. Денят е обявен за неучебен, съобщиха от Общината за кореспондента на БТА Мила Едрева. За решението е уведомено Регионалното управление по образованието. Очаква се министърът на образованието да разпореди учениците да преминат към обучение от разстояние в електронна среда.

Снимка: Румен Сарандев, БТА

В Добрич около 40 литра на квадратен метър е достигнало количеството на падналите валежи от снощи до 13:00 часа днес, съобщиха от Общината, предава кореспондентът на БТА в града Михаела Димитрова.

Дъждът е наводнил части от централните булеварди в града, а шофьорите преминават по тях бавно и с повишено внимание. В общинската администрация е постъпил един сигнал за наводнен двор вследствие на обилните валежи.

Снимка: Михаела Димитрова, кореспондент на БТА в Добрич

Националният институт по метеорология и хидрология обяви червен код за интензивни валежи в област Добрич за утре, 3 ноември.

В Русе 35,6 литра на квадратен метър дъжд са паднали за последните 30 часа, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град, предава кореспондентът на БТА там Мартин Пенев. Скоростта на вятъра достига до 60 км/час. От общинската администрация казаха, че екипи са отводнявали пътен участък в района на ул. „Чипровци“ заради запушени с шума шахти.

Силният вятър е съборил няколко дървета, има и счупени клони, като един от тях е паднал върху автомобил на ул. „Видин“.