Проливният дъжд в София наводни улици, подлези и шахти. Валежите, които продължават повече от 12 часа, доведоха до запушване на шахти на бул. „Дондуков“ и ул. „Раковски“. Екипи на ВиК отводняват на място.

Снимка: БГНЕС

Лошото време предизивка и затруднения с движението в центъра на столицата.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Никола Тунев