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Има затруднения на движението в центъра на града
Проливният дъжд в София наводни улици, подлези и шахти. Валежите, които продължават повече от 12 часа, доведоха до запушване на шахти на бул. „Дондуков“ и ул. „Раковски“. Екипи на ВиК отводняват на място.
Снимка: БГНЕС
Лошото време предизивка и затруднения с движението в центъра на столицата.
Снимка: БГНЕСРедактор: Никола Тунев
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