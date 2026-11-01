Има затруднения на движението в центъра на града

Проливният дъжд в София наводни улици, подлези и шахти. Валежите, които продължават повече от 12 часа, доведоха до запушване на шахти на бул. „Дондуков“ и ул. „Раковски“. Екипи на ВиК отводняват на място.

наводнени улициСнимка: БГНЕС

Лошото време предизивка и затруднения с движението в центъра на столицата.

наводнени улици в софияСнимка: БГНЕС

Редактор: Никола Тунев
Източник: БГНЕС

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