След представянето на Бюджет 2027 година от премиера Румен Радев и вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов заяви във Facebook, че с този бюджет се прави плавна фискална консолидация, но се запазва доходната и социалната политика с фокус върху семействата с деца, учителите и младите лекари. По думите му се осигуряват условия за икономически растеж чрез инфраструктурни проекти и инвестиции в индустриално развитие.

Пеканов допълва, че социалната подкрепа за семействата се засилва, за да е адекватна на огромния ценови натиск през тази година.

„Детските помощи за отглеждане на деца нарастват с 18,5%. Еднократната помощ при раждане на дете скача с 56% - от 191 евро на 300 евро. При връщане на работа през втората година майчинството се вдига с 25 процентни пункта - както искаха много партии доскоро. Прилагаме ново данъчно облекчение за детско развитие, което спестява на семействата до 200 евро на година. Месечните помощи за деца с увреждания се повишават с до 704 евро. Данъчните облекчения за деца се вдигат с по 63% и вече ще бъдат 5000, 10 000 и 15 000 евро от данъчната основа, а тези за деца с увреждания се удвояват“, обяснява вицепремиерът.

В поста си в социалната мрежа той допълва, че пенсиите и заплатите на учителите се повишават съответно със 7,8% и с 7,5%, а стипендиите за ученици се повишават с 20%, както и тези за докторанти - с 12,6%.

Осъвременяват се редица плащания в сферата на социалното подпомагане, подчертава Атанас Пеканов и допълва, че в същото време се намалявт разходите. „От 41% и 44% от БВП през 2025 и 2026 г. те стабилно ще паднат обратно до 38% в следващите три години“, категоричен е вицепремиерът.

„Оптимизация в държавната администрация - за първи път от години имаме реални съкращения: 5042 щатни бройки, включително в сектор „Сигурност“ и в МВР. Замразяват се заплатите в сектор „Отбрана“ и в МВР, които скачаха ударно през последните години и натоварваха бюджета със стотици милиони. Намаляваме заплатите и броя на членовете на бордовете там, където в държавните дружества е имало огромни възнаграждения“, пише още Пеканов.

Той разясни, че ще се консолидират териториални структури там, където се дублират. Ще бъдат ограничени завишените цени на обществените поръчки със СИГМА и строг контрол на договорите. Орязват се нереалистични капиталови разходи.

„Ще бъде проведена оптимизация и ще бъдат спрени фалшивите ТЕЛК решения. Отвързва се автоматичният механизъм за индексация на минималната работна заплата, срещу който бизнесът се оплаква, като в същото време запазваме балансирано увеличение на МРЗ от близо 7%“, допълва вицепремиерът.

„На фона на всичко това продължават и мерките за стимулиране на икономическия растеж. Увеличава се прагът за регистрация по ДДС - до 60 хиляди евро догодина и по-нагоре в следващите години. Въвеждаме нови данъчни облекчения - амортизация за инвестиции в наука и развойна дейност. Заделени са средства за насърчаване на инвестициите и развитие на индустриални зони и паркове. Чрез законови промени и международни партньорства отключваме частен капитал за важните и големи инфраструктурни проекти, за да не тежат те на държавния бюджет“, обясни още Пеканов.

Вицепремиерът подчертава, че „бюджетът със сигурност не е перфектен, защото такъв няма“.

„Държавният бюджет е внимателно балансиране между различни виждания - леви и десни, за централизация и за децентрализация, за повече пазар и за повече държава. Вярвам, че с този бюджет сме успели, в условията на фискални предизвикателства, да оптимизираме редица разходи, да гарантираме социалната и доходната политика, както и да защитим условията за икономически растеж“, обяснява той.