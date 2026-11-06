Преди представянето на бюджета за 2027 г. шестима министри ще отговарят на депутатски питания. Една от темите в петъчния парламентарен контрол засяга и парите в план-сметката - просветният министър ще представи данни за увеличението на ученическите стипендии от догодина.



В блицконтрола са заложени и ключови теми като разпространението на фентанил у нас, като вътрешният министър ще бъде питан за това дали Пловдив е на първо място в Европа по употреба на този тип дрога.

Външният министър ще е в парламента по темата за евроинтеграцията на Северна Македония.



А за планирането на доставките на природен газ и ограничаването на ценовите рискове през настоящия отоплителен сезон ще отговаря министърът на енергетиката.