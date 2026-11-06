Големият български скулптор Вежди Рашидов почина на 74-годишна възраст. Той е получил сърдечен удар рано тази сутрин. Тъжната новина потвърдиха за NOVA от семейството му.

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Когато е на 2-годишна възраст, заминава с родителите си за Хасково. Майка му - певицата Кадрие Летифова, умира, когато той е в 4 клас. До седми клас учи и живее в сиропиталището в село Студен кладенец. Кандидатства в Художествената гимназия в София, но не издържа приемния изпит. Баща му го праща в Мадан, в техникума по минна електромеханика. На следващата година го приемат в Художествената гимназия в София.

През последните повече от десет години Вежди Рашидов се изявява като политик и общественик. Той е министър на културата в първото (2009 – 2013 г.) и второто (2014 – 2017 г.) правителство на Бойко Борисов. Беше депутат в седем парламента. През 2022-ра открива заседанието на 48-ото Народното събрание като най-възрастния народен представител. Няколко дни по-късно е избран и за негов председател.

През 2002 г. е награден с орден „Стара планина“ от президента Георги Първанов.

През 2006 г. чества 30 години от началото на кариерата си на скулптор. За това време е направил над 40 изложби в България и чужбина.

От 1978 г. Рашидов участва в национални и международни изложби, биеналета и симпозиуми. Представял е свои произведения на Международното биенале за скулптура в Равена и на Световния панаир на изкуствата в Базел. Сред самостоятелните му изложби са тези в ЮНЕСКО в Париж през 1989 г., в Токио през 1992 г. и в Музея на Оскар Уайлд в Дъблин през 2006 г. Освен скулптури, той излага рисунки и акварели.

Сред отличията му са златният медал на Ватикана на името на Данте Алигиери от 1981 г., първата награда на Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово от 1983 г. и голямата награда за скулптура „ВЕРА“ от международния фестивал „Традиции и съвременност“ в Москва през 2009 г.

Негови произведения се съхраняват в български галерии и в колекции в чужбина, сред които галерия „Уфици“ във Флоренция, музеят „Пушкин“ в Москва и Музеят на Израел в Йерусалим

♦ Последно „Сбогом”

С минута мълчание в памет на Вежди Рашидов започна днешното заседание на Народното събрание. "С дълбоко прискърбие ви съобщавам че е починал Вежда Рашидов - депутат в няколко народни събрания. Това е човек, който остави следа не само в българското изкуство, но и в българския политически живот", заяви председателят на парламента Михаела Доцова.

Съболезнования за кончината на Рашидов изрази лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа той в пост в социалната мрежа Facebook.

"Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път. Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки. През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло - уважението и приятелството помежду ни. Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят", пише още Борисов.

"От името на ПГ на ГЕРБ поднасям съболезнования. Това е голяма загуба за вашата група, но смятам, че е голяма загуба и за българското общество. Много често той беше извън рамките, които обществото и политиката поставяха пред него. Казваше това, което мисли, обичаше да обединява и да събира хората. Неслучайно беше избран за председател на едно Народно събрание, в което всички бяхме разединени. Той беше първият български гражданин от турски произход, който оглави българския парламент. Успя да обедини иначе несъвместими политически формации. Беше много интересно да се работи с него. Като министър на културата остави редица завършени проекти, които ще останат значими и занапред. И аз, и нашата парламентарна група считаме, че България загуби един ценен човек". Това заяви от парламентарната трибуна Тома Биков от ГЕРБ.

"Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик ВЕЖДИ РАШИДОВ! Мир на душата му!", написа в профила си в социалната мрежа и примата на българската музика Лили Иванова.

И допълва: "Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно! Поклон пред паметта ти! Съболезнования на семейството на Вежди Рашидов!.

