Когато изпращате CV - е възможно първоначално никой да не го види. Все повече компании възлагат първите стъпки в подбора на персонал на изкуствен интелект: той проверява автобиографиите, координира интервютата и задава първите въпроси на кандидатите.

Това спестява време и ускорява подбора. Но колко от процеса на подбор на персонал може всъщност да поеме изкуственият интелект? И кои решения трябва да продължат да се вземат от хората?

Изкуственият интелект анализира автобиографията ви и сравнява уменията ви с тези на стотици други кандидати. "Виждате аватар - човешко изображение. А това, което често чуваме от кандидатите, е, че им липсва възможността наистина да се представят и да покажат с какво се отличават от останалите", твърди продуктовият мениджър в TestGorilla Клаудия Байенс.

При демонстрация кандидатите отговарят на въпроси с няколко възможни отговора и на такива, зададени устно. Те трябва да потвърдят и самоличността си чрез сканиране на лицето, което се сравнява със снимката в документа им за самоличност.

Все повече компании за подбор на персонал по света използват технологии с изкуствен интелект. Сред тях е и агенция за подбор на кадри в Лондон. Специалистите отчитат рязко увеличение на броя на кандидатурите, тъй като и търсещите работа, и работодателите все по-често разчитат на инструменти с изкуствен интелект. Компанията подбира служители на различни позиции във финансовия сектор, технологиите и бизнес услугите.

"Кандидатите използват изкуствен интелект, за да адаптират автобиографиите си и да пишат мотивационни писма. Това е разбираемо, защото работодателите от години изискват от тях все по-конкретни отговори. Самите работодатели също използват изкуствен интелект, за да създават длъжностни характеристики и обяви за работа, както и да организират интервюта", твърди Фей Уолш, която е глобален директор „Иновации и изкуствен интелект“ в Robert Walters.



Изкуственият интелект може да бъде полезен при кандидатстване за работа, но променя и правилата на играта. Добре написаната и ясно структурирана автобиография е по-важна от всякога, тъй като много системи вече обработват кандидатурите автоматично. Но има и ограничения. Изкуственият интелект разпознава модели в данните, но не разбира човека така, както го разбира специалистът по подбор на персонал.



"Стремим се да използваме изкуствения интелект, за да повишим ефективността на специалистите по подбор и да им дадем възможност да се съсредоточат върху най-важния човешки елемент в процеса. През последните три-четири години обаче забелязваме, че работодателите все по-често ни молят да върнем повече човешко присъствие в подбора на персонал", обяснява Фей Уолш.



Докато изкуственият интелект променя начина, по който компаниите наемат служители, работодателите и кандидатите трябва да намерят баланса - къде автоматизацията е полезна и къде човешката преценка остава незаменима.