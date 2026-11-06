24-годишен мъж от Камено е задържан заради изнудване на повече от едно лице. Той принуждавал хора да теглят потребителски кредити от различни банкови и кредитни институции и да му предоставят сумите срещу обещанието за последващото изплащане на вноските. След като потърпевшите започвали да търсят обратна връзка с мъжа - той ги пребивал и заплашвал. Младият мъж не е криминално проявен, не работи - но той и семейството му демонстрират доста охолен начин на живот.

Срещу 24-годишния мъж са повдигнати обвинения за изнудване и закана за убийство. Предвиденото назакание по закон - за първото престъпление е до 6 години, а за второто - между 2 и 8 години лишаване от свобода. На обвиняемия е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, а прокуратурата ще поиска и постоянния му арест.

Престъпната схема е действала повече от година, а установените до момента щети възлизат на между 100 и 200 хиляди лева. Това обясни в „Здравей, България” административният ръководител на Районна прокуратура-Бургас прокурор Мария Маркова. „Към настоящия момент са установени няколко лица, но предвид обществения отзвук на съответното деяние очакваме да бъдат подадени сигнали и от други пострадали“, заяви тя.

По думите ѝ жертвите са били принуждавани многократно да поемат финансови задължения към различни банкови институции. Срещу тях били упражнявани физическа сила и заплахи, за да теглят заеми на свое име и да предоставят парите на обвиняемия. Той от своя страна обещавал да поеме изплащането на кредитите, но не изпълнявал ангажиментите си.

„Повечето от лицата са били принуждавани многократно да теглят заеми. В момент, в който това вече е било невъзможно за тях, тъй като самите те са с много нисък социален статус и действително се нуждаят от парични средства, се е стигало дотам, че не са били в състояние дори чисто физически да откажат на лицето, както и впоследствие да изплащат поетите финансови ангажименти“, обясни прокурор Маркова.

Сигналите до полицията били подадени след многократни случаи на принуда спрямо едни и същи хора. Назначени са експертизи, които трябва да установят характера и степента на телесните увреждания, нанесени на пострадалите. Според прокурора дори установяването на леки телесни повреди може да представлява квалифициращо обстоятелство и да доведе до по-тежко наказание.

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