Снимка: Кметът на Шабла Мариян Жечев
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Дрон с размери 3 на 4 метра е открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла. Районът беше отцепен от служители на Министерството на вътрешните работи докато военни от базата във Варна го обезвредят.
Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден около 10 часа от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега. Това съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев.
Снимка: Кметът на Шабла Мариян Жечев
След обследване специализираният екип на ВМС установи, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега. По корпуса му няма надписи. Той е класифициран е като руски "Гербер - 2".
Дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Установено е, че не е носил взрив, съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната.
Кореспондент: Надежда Карапанчева
Редактор: Станимира Шикова