Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Автобус, превозващ ученици, катастрофира южно от френския град Бург ан Брес. Загинали са двама младежи, единият от които - малолетен. Ранените са 16, трима от тях - с тежки травми.
Превозното средство с 43-ма пътници се движело от Лион към Бург ан Брес, когато излязло от пътя и се обърнало в канавката. "Шофьорът е настанен в болница и на този етап не може да отговаря на въпроси", уточниха от прокуратурата.
На място са изпратени 102 пожарникари, четири хеликоптера и още осем линейки за спешна медицинска помощ.
Френският министър на образованието Едуар Жефре потвърди информацията, че катастрофиралият автобус е превозвал ученици. "За нас е тежко изпитание, когато децата ни стават жертва на подобни инциденти", посочи Жефре.
Ив Кристен, кмет на град Лан, който е близо до мястото на инцидента, увери, че общината е осигурила грижи и подслон на пострадалите.
Редактор: Станимира Шикова