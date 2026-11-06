Автобус, превозващ ученици, катастрофира южно от френския град Бург ан Брес. Загинали са двама младежи, единият от които - малолетен. Ранените са 16, трима от тях - с тежки травми.

Превозното средство с 43-ма пътници се движело от Лион към Бург ан Брес, когато излязло от пътя и се обърнало в канавката. "Шофьорът е настанен в болница и на този етап не може да отговаря на въпроси", уточниха от прокуратурата.

На място са изпратени 102 пожарникари, четири хеликоптера и още осем линейки за спешна медицинска помощ.

Френският министър на образованието Едуар Жефре потвърди информацията, че катастрофиралият автобус е превозвал ученици. "За нас е тежко изпитание, когато децата ни стават жертва на подобни инциденти", посочи Жефре.

Ив Кристен, кмет на град Лан, който е близо до мястото на инцидента, увери, че общината е осигурила грижи и подслон на пострадалите.

Редактор: Станимира Шикова