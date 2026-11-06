Сегашното мнозинство в Народното събрание изпитва някакъв страх. Това с петте милиона лева бюджет и това, че хората вече са възрастни, няма никакво значение. Целта е съвсем различна най-вероятно. Това каза в предаването "Твоят ден" политологът проф. Милена Стефанова относно идеята на управляващите функциите на Комисията по досиетата да бъдат прехвърлени към Държавна агенция "Архиви". Според проф. Стефанова се цели да се прикрият хора, както и да се прикрие възможността да се установяват връзки, зависимости и мрежи.

Според нея най-добрият вариант е архивите да бъдат дигитализирани и да се осигури пълен достъп до тях. Проф. Стефанова посочи, че единствените разходи, които евентуално ще бъдат спестени, са заплатите на членовете на комисията. "Цялата администрация, съхранението на архивите и издръжката на сградата остават. Цялата работа продължава, но не става ясно какво точно се случва. Именно това е болезненото - липсата на яснота поражда всякакви хипотези и съмнения", коментира тя.

Според бившия ръководител на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова изключително важно се оказва обстоятелството доколко архивите на Комисията по досиетата, отивайки в Държавна агенция "Архиви", биха били достъпни и по какъв начин. Тя постави въпроса дали би имало някакви условия за достъпа. "Този орган е абсолютно независим и в нито един момент не е бил упрекнат, че по някакъв начин прикрива информация", каза Маркова.

По думите ѝ би било жалко, ако някой използва властовия си ресурс, за да погребе тази информация. Маркова коментира, че на практика почти не се спестяват средства. "Спестява се обективността на един независим орган", посочи тя.

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