Снимка: БТА/АП
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Нови протести и демонстрации срещу високите разходи за живот се проведоха през вчерашния ден в цяла Франция. Беше обявена и национална стачка на служителите в обществения сектор.
Според френското министерство на вътрешните работи в протестите в страната са участвали 600 хиляди души. Според синдикати обаче числото е много по-голямо - над милион и половина.
Синдикални организации в ключови сектори, включително железопътния транспорт и публичните услуги, са обявили продължение на стачките.
Демонстрациите преминаха предимно мирно, въпреки отделни сблъсъци в Париж и Лион. Парижката полиция съобщи, че групи от лица с качулки са извършили актове на вандализъм. В страната бяха мобилизирани над 70 хиляди полицаи.
Редактор: Ивета Костадинова