Нови протести и демонстрации срещу високите разходи за живот се проведоха през вчерашния ден в цяла Франция. Беше обявена и национална стачка на служителите в обществения сектор.



Според френското министерство на вътрешните работи в протестите в страната са участвали 600 хиляди души. Според синдикати обаче числото е много по-голямо - над милион и половина.

Синдикални организации в ключови сектори, включително железопътния транспорт и публичните услуги, са обявили продължение на стачките.



Демонстрациите преминаха предимно мирно, въпреки отделни сблъсъци в Париж и Лион. Парижката полиция съобщи, че групи от лица с качулки са извършили актове на вандализъм. В страната бяха мобилизирани над 70 хиляди полицаи.