Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че ще замени всички смъртни присъди в щата с доживотен затвор без право на условно освобождаване.

В Калифорния има 548 души, осъдени на смърт. Решението на Нюсъм идва в момент, когато се подготвя да напусне поста си след осем години на власт. През 2019 г. той въведе мораториум върху изпълнението на смъртното наказание в щата, но стотици затворници останаха в килиите за осъдени на смърт.

„Предприемам това действие, защото твърдо вярвам, че санкционираното от държавата убийство е несъвместимо с ценностите на Калифорния, подкопава основите на правната ни система и принизява всеки един от нас“, заяви Нюсъм в свое писмо.

Той подчертава, че решението било едно от най-трудните в кариерата му, защото ще събуди болезнени спомени у семействата на жертвите на престъпления. „Като губернатор единствено аз нося отговорността за това решение и неговото въздействие, точно както само аз бих носил отговорността за всяка екзекуция“, заяви той.

Редактор: Ивета Костадинова