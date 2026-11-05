Гръцкият парламент одобри проектозакон, който налага 10-процентен данък върху капиталовите печалби от криптовалута – първата широкообхватна рамка за облагане на криптоактивите в Гърция, съобщава "Ройтерс".

Капиталови печалби от криптовалута в размер до 500 евро годишно ще бъдат изключени от новия данък, се посочва в новия закон.

"Допълнителни директиви за прилагането му ще бъдат публикувани в близките седмици, които също така ще определят правилата за прозрачност и одит", заяви за "Ройтерс" високопоставен представител на Министерството на финансите.

Европейският съюз няма унифицирана система за облагане в този сектор, отбелязва агенцията. Данъкът върху криптовалутите варира от 8 до 30 процента сред европейските страни и обикновено се налага върху капиталовите печалби.

Държавните приходи от новия данък не могат да бъдат прогнозирани, посочи официалният представител, тъй като мнозинството от инвеститорите използват платформи в чужбина, което прави размера на гръцкия пазар на криптовалута труден за измерване.

Редактор: Ина Григорова