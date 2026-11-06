Месеци земеделски труд бяха унищожени за една нощ в старозагорското село Зимница. Семейство открива близо декар от насажденията си с праз умишлено посечени малко преди реколтата да бъде продадена.

Земеделието е основният поминък за Цвятко и Маргарита. Остават покусени, след като виждат, че един декар нива, засята с праз, е унищожена.

"Нямам думи, просто не знам какво да кажа. Хората да видят и да се учудят какво става в това село. Не го пожелавам на никого", казва Цвятко. Маргарита също трудно намира думи да опише разочарованието си. По думите ѝ празът бил израснал почти до нейния ръст. "Първият ден, когато го видяхме, бяхме като болни. Неприятна работа, това убива желанието за труд. Цяло село, всички хора се чудят, защото ние нямаме конфликти, уважавани сме в селото, всеки се чуди кой може да причини това нещо", добавя тя.

С много труд и грижи семейството отглежда продукцията си - от семенцето до готовата реколта. Маргарита сама произвела разсада, който след това бил обработван и разсаждан на нивата. Следвали месеци грижи, докато празът достигне размерите, необходими за продажба.

Насажденията са посечени умишлено на нивата по средата на стръковете. В района няма камери за видео наблюдение. Полицията работи по случая за установяване извършителя на вандалската проява.

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