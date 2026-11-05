Четирима души, които бяха задържани при акция на ГДБОП в град Гурково, бяха освободени без обвинения. Сред тях беше и Кольо Атанасов - собственик на водещо в България и Европа дружество за метални опаковки. От офиса и имотите му беше иззета комуникационна техника и компютри.

Разследването е насочено към незаконно следене и използване на специални технически средства за събиране на информация. По време на обиските са търсени проследяващи устройства.

По-рано през деня работници от завода и жители на града организираха спонтанен протест и блокираха прохода на Републиката в защита на Атанасов.

Снимка: БГНЕС