От залите по художествена гимнастика до подиумите на световната мода. Никол Николова, дъщеря на олимпийската медалистка и едно от златните момичета на Нешка Робева – Адриана Дунавска, гради успешна кариера като дизайнер в Париж. Днес тя е част от екипа на модната къща Tom Ford, а сред знаменитостите, носили облекла, по които е работила, са Селин Дион и Хари Стайлс.

Пред кореспондента на NOVA във Франция Петя Желева младата дизайнерка разказа, че още като дете е знаела, че иска да се занимава с творчество.

Никога не съм приемала целта си като нещо невъзможно. Винаги съм вярвала, че рано или късно ще ми се случи. Никол Николова

Никол завършва престижния Френски институт по мода, където кандидатите преминават през интервюта и представят портфолио с проекти. По думите ѝ предизвикателството не е само приемът, но и самото обучение, тъй като студентите с най-ниски резултати могат да отпаднат.

Първата ѝ голяма професионална възможност идва със стаж в Yves Saint Laurent, продължил близо година. След това започва работа в Celine, където прекарва около четири години и половина, преди да се присъедини към Tom Ford. Днес се занимава с дамска мода, отговаря за по-широк набор от облекла и ръководи собствен екип.

Никол работи непосредствено с творческия директор Хайдер Акерман, когото определя като изключителен професионалист. „Много се гордея, че работя с него. Екипът ни не е голям, защото той държи да бъде заобиколен от хора, на които има доверие“, разказа дизайнерката.

Сред най-вълнуващите моменти в кариерата ѝ е създаването на сценичен тоалет за Селин Дион. Никол и екипът ѝ участват в проектирането на една от роклите на певицата за концертите ѝ в Париж. Процесът включва скици, одобрение от главния дизайнер и множество проби, за да бъде облеклото едновременно впечатляващо и удобно за изпълнение на сцена. Преди това, по време на работата си в Celine, Никол е участвала и в създаването на сценични костюми за Хари Стайлс.

А колко от цената на луксозната мода се дължи на качеството и колко – на известния етикет? Според Никол името безспорно има значение, но зад някои от скъпите облекла стоят сложни кройки, фини детайли и трудът на множество специалисти. „Една риза не би трябвало да струва 3000 евро, но при палтата и костюмите понякога има изключително много работа“, призна тя.

Въпреки че е избрала различен път от този на майка си, Никол е категорична, че именно Адриана Дунавска е сред най-големите ѝ вдъхновения. „Израснах по залите и наблюдавах как работи. Нейната дисциплина и работна етика са невероятни. Днес се старая да правя нещата по същия начин“, сподели тя.

А следващата голяма мечта? Един ден Никол се надява да създаде собствена модна марка. Засега обаче иска да научи възможно най-много от хората, с които работи, и да продължи да се развива в света на висшата мода.