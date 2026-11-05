Снимка: Стопкадър, NOVA
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След години дебати ще има паметник на инженер Иван Иванов, кмет на София в периода 1934–1944 г. Това реши на днешното си заседание Столичният общински съвет.
Периодът на управлението на Иванов е известен като „Златното десетилетие за София“. Той е белязан от изграждането на Рилския водопровод, мащабното павиране на улици, модернизацията на паркове и сгради.
Бъдещият монумент ще бъде разположен на кръстовището на булевардите „Драган Цанков“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“, непосредствено до метростанция „Стадион Васил Левски“.
Редактор: Ивета Костадинова