След години дебати ще има паметник на инженер Иван Иванов, кмет на София в периода 1934–1944 г. Това реши на днешното си заседание Столичният общински съвет.

Периодът на управлението на Иванов е известен като „Златното десетилетие за София“. Той е белязан от изграждането на Рилския водопровод, мащабното павиране на улици, модернизацията на паркове и сгради.

Бъдещият монумент ще бъде разположен на кръстовището на булевардите „Драган Цанков“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“, непосредствено до метростанция „Стадион Васил Левски“.