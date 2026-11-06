Снимка: Стопкадър
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Коса на близо 2800 години разкри най-старото известно доказателство за употреба на канабис заради опияняващия му ефект.
Откритието е направено в древна скитска гробница в Южен Сибир. Археолозите намерили над 1400 семена от растението, а анализ на запазени кичури човешка коса показали следи от психоактивното вещество THC. Според учените канабисът вероятно е бил част от погребалните ритуали на скитския елит.
На мястото са открити и останки от жертвоприношения на десетки коне, както и човешки кости.
Редактор: Цветина Петрова