Коса на близо 2800 години разкри най-старото известно доказателство за употреба на канабис заради опияняващия му ефект.

Откритието е направено в древна скитска гробница в Южен Сибир. Археолозите намерили над 1400 семена от растението, а анализ на запазени кичури човешка коса показали следи от психоактивното вещество THC. Според учените канабисът вероятно е бил част от погребалните ритуали на скитския елит.

На мястото са открити и останки от жертвоприношения на десетки коне, както и човешки кости.