Хиляди абонати на „Топлофикация София” продължават да са без парно и топла вода. Според председателя на КЗП Мая Манолова те имат право на неустойки.

„На сайта на „Топлофикация” няма обявени планови ремонти и профилактика в момента. Има хора, които от 90 дни са без топла вода. Парното беше пуснато в края на миналия месец - от 29 октомври. Вече 48-часовият гратисен период изтече. За всеки ден, в който хората са без парно, считано от 2 ноември, имат право на неустойка. Това пише в общите условия”, каза Манолова в „Интервюто в Новините на NOVA”.

КЗП ще проследи дали във фактурите за ноември „Топлофикация София” ще включи дължимите неустойките за всеки ден, в който хората са без парно. Ако дружеството не го направи, Манолова се закани да заведе два иска - единият ще е за дължимите неустойки, другият - колективен иск за нарушение на интересите на потребителите.

Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС следващата сряда. На заседанието Манолова каза, че ще настоява за график за възстановяването на парното и за изплащането на неустойките. „Трето – ще ги заплаша с колективни искове”, каза председателят на КЗП. Допълни, че ще проследи във фактурите да няма начислена „сградна инсталация”.

За цените на тока

Тя се закани и на ЕРП-тата. „КЕВР определя цените. След като КЕВР са казали „няма да вдигаме цените”, няма да ги вдигнат. Това обаче не значи, че ЕРП-тата няма да надпишат потреблението на гражданите. Аз ще реагирам”, каза Манолова.

„Абсурдна е ситуация, в която ЕРП-тата са собственици на електромерите, те ги отчитат, след това те ги проверяват, те купуват ток и от свободната енергия на борсата, и на регулиран пазар. Как се завъртат потоците - аз им обещавам, че детайлно ще бъде изяснено. Няма да ги оставя кражбата да бъде повторена”, каза Манолова.

Цените на храните

Председателят на КЗП потвърди, че проверките досега показват надценки, които за млечните стигат до 140%, а за зеленчуците - дори до 300%.

„В Германия, откъдето са и най-големите вериги, процентите на надценките са между 15% и 25%. Това искам. С нищо по-малко няма да се съглася”, закани се Манолова.

Припомни, че проверките се правят с БАБХ и Министерството на земеделието. И днес е имало затворена топла витрина за лоша хигиена и липса на проследимост на продуктите.

„Реално най-сериозните санкции могат да бъдат наложени от КЗК за нарушения, които аз съм установила с документи. Когато надценката на сходни продукти от една и съща продуктова категория в една и съща верига се различава с повече от 10%, санкцията е до 10% от оборота”, каза Манолова.

Освен това започва проверки на цените на лекарствата и хранителните добавки. „През следващите дни ще отида да снимам цените в една аптека в Гърция и в България, за да видят хората в страна членка на Европейския съюз, колко по-евтини са лекарствата”, каза Манолова.

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