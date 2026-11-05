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Енергийните цени и услугите увеличават разходите на домакинствата
Хиляди абонати на „Топлофикация София” продължават да са без парно и топла вода. Според председателя на КЗП Мая Манолова те имат право на неустойки.
„На сайта на „Топлофикация” няма обявени планови ремонти и профилактика в момента. Има хора, които от 90 дни са без топла вода. Парното беше пуснато в края на миналия месец - от 29 октомври. Вече 48-часовият гратисен период изтече. За всеки ден, в който хората са без парно, считано от 2 ноември, имат право на неустойка. Това пише в общите условия”, каза Манолова в „Интервюто в Новините на NOVA”.
КЗП ще проследи дали във фактурите за ноември „Топлофикация София” ще включи дължимите неустойките за всеки ден, в който хората са без парно. Ако дружеството не го направи, Манолова се закани да заведе два иска - единият ще е за дължимите неустойки, другият - колективен иск за нарушение на интересите на потребителите.
Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС следващата сряда. На заседанието Манолова каза, че ще настоява за график за възстановяването на парното и за изплащането на неустойките. „Трето – ще ги заплаша с колективни искове”, каза председателят на КЗП. Допълни, че ще проследи във фактурите да няма начислена „сградна инсталация”.
- За цените на тока
Тя се закани и на ЕРП-тата. „КЕВР определя цените. След като КЕВР са казали „няма да вдигаме цените”, няма да ги вдигнат. Това обаче не значи, че ЕРП-тата няма да надпишат потреблението на гражданите. Аз ще реагирам”, каза Манолова.
„Абсурдна е ситуация, в която ЕРП-тата са собственици на електромерите, те ги отчитат, след това те ги проверяват, те купуват ток и от свободната енергия на борсата, и на регулиран пазар. Как се завъртат потоците - аз им обещавам, че детайлно ще бъде изяснено. Няма да ги оставя кражбата да бъде повторена”, каза Манолова.
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Цените на храните
Председателят на КЗП потвърди, че проверките досега показват надценки, които за млечните стигат до 140%, а за зеленчуците - дори до 300%.
„В Германия, откъдето са и най-големите вериги, процентите на надценките са между 15% и 25%. Това искам. С нищо по-малко няма да се съглася”, закани се Манолова.
Припомни, че проверките се правят с БАБХ и Министерството на земеделието. И днес е имало затворена топла витрина за лоша хигиена и липса на проследимост на продуктите.
„Реално най-сериозните санкции могат да бъдат наложени от КЗК за нарушения, които аз съм установила с документи. Когато надценката на сходни продукти от една и съща продуктова категория в една и съща верига се различава с повече от 10%, санкцията е до 10% от оборота”, каза Манолова.
Освен това започва проверки на цените на лекарствата и хранителните добавки. „През следващите дни ще отида да снимам цените в една аптека в Гърция и в България, за да видят хората в страна членка на Европейския съюз, колко по-евтини са лекарствата”, каза Манолова.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова