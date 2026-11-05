САЩ предупредиха за „продължаваща киберзаплаха“ за промишлените хладилни системи, като в публикувано днес изявление се посочва, че всяка организация, която разчита на хладилни складове, трябва да приеме, че може да стане цел на хакерите.

В изявлението, което бе публикувано от няколко американски ведомства след поредицата от хакерски атаки срещу фризери в търговски обекти в САЩ и Европа, се посочва, че неидентифицирани „злонамерени киберпрестъпници“ взимат на прицел уязвимости в достъпни чрез интернет електронни системи за контрол на температурата и търговско охлаждане в магазини за хранителни стоки и хладилни складове.

Въпреки че не се споменават подробности за замесените хакери, в изявлението се твърди, че заплахата за търговските хладилни складове не е преминала.

„Ако успеят да се възползват, злонамерените лица биха могли да променят температурата и евентуално да причинят физически последици като опасност от пожар, загуба на стоки и промени в експлоатационния срок на системата“, се посочва в изявлението, което беше публикувано съвместно от ФБР, Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата и министерството на здравеопазването, на транспорта и на земеделието.

Директорът на оперативния отдел за киберпрестъпления на ФБР Брет Ледърман заяви, че правителството „отчита, че тези системи са мишена в секторите на критичната инфраструктура по целия свят“.

Правителството призова операторите на системи за управление на промишлено охлаждане да изключат достъпа до устройствата си от обществено достъпния интернет, да ги изолират от корпоративните си мрежи и незабавно да приложат софтуерните актуализации.

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През последните няколко месеца хладилници и фризери в търговски обекти бяха засегнати от поне три вълни от хакерски атаки. Разследващите от Пентагона смятат поредицата от мистериозни неизправности, засегнали хладилните съоръжения в хранителни магазини на американски военни бази през август, за кибератака. Мащабна хакерска атака срещу френски фризери миналия месец нанесе щети на стойност десетки милиони евро, докато втора вълна от хакерски атаки засегна над 100 магазина в цяла Европа в понеделник. Атаките породиха опасения относно способността на хакерите да манипулират дистанционно хладилници и други критични устройства.

Редактор: Цветина Петрова