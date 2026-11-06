Предстоят ни няколко дни без съществени валежи, но температурите ще останат ниски особено сутрин.

Петък започва с кратки мъгли, най-вече в котловините на запад, които до обяд ще се разсеят. В следобедните часове ще е слънчево и спокойно есенно време. Вятърът ще е слаб, в Дунавската равнина до умерен от северозапад.

Сутринта минималните температури ще са около и малко над нулата и ще има условия за слани. През деня стойностите ще достигат между 9 и 14 градуса.

В планините през следващите дни ще е все по-приятно. Петък ще започне с облаци и мъгли, които постепенно ще се разсейват. Така в следобедните часове слънцето ще е по-щедро, но ще се усеща и студен северозападен вятър. Той все още ще задържа градусите сравнително ниски.

През почивните дни времето у нас ще остане без промяна. В следобедните часове ще се радваме на повече слънце с температури около 10-15 градуса.

В понеделник над западните райони ще се заоблачи и на места ще превали. Във вторник ще е без валежи, а и ще се затопли до 17-18 градуса. В сряда и четвъртък на места ще има кратки дъждове. Въпреки това дневните температури ще останат почти без промяна.

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