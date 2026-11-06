Стопкадър: NOVA
-
„Дръжте крадеца”: Мъж задигна оборота на два магазина в рамките на минути (ВИДЕО)
-
Явор Гечев: Насилието над животни се е превърнало в норма в малките населени места
-
Четирима задържани за незаконно следене с тракери в Гурково
-
Четирима митничари са задържани при акция срещу контрабанда на китайски стоки
-
Обвиняемият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
-
Арестуван е собственикът на голямо предприятие в Гурково
Продължава разследването на мащабната контрабандна схема в "Митници – Варна". Очаква се в петък прокуратурата да прецени на кого какви обвинения да повдигне.
12 души бяха задържани при операцията на ГДБОП и ДАНС. Разследва се престъпна група, занимавала се с митнически и данъчни измами.
Схемата е свързана с внос на стоки от Китай. Предполага се, че част от тях са внасяни контрабандно или са декларирани на значително по-ниски цени, с което е нанесена сериозна щета на държавния бюджет.
Редактор: Цветина Петрова