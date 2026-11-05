Франция ще удължи с няколко седмици престоя на морския патрулен самолет, разположен в Румъния след поредицата от удари по търговски кораби в Черно море, предаде "Ройтерс".

Атаките показаха как ескалиращата война по море между Русия и Украйна се разраства до сериозно предизвикателство за НАТО в Черно море. Това поставя в уязвима позиция страни членки като Румъния и България, отбелязва агенцията.

Черно море е от ключово значение за доставките на зърно, петрол и петролни продукти и се споделя от България, Румъния, Грузия и Турция, както и от Украйна и Русия. Русия отрича да е вземала на прицел съседи на Украйна.

На 18 октомври Франция временно премести самолет „Атлантик 2“ (Atlantique 2) – предназначен за откриване на подводници, военни кораби и малки заплахи, включително морски дронове и мини – във въздушната база „Михаил Когълничану“ в Румъния. Това стана, след като страните членки на НАТО - Румъния и България поискаха подкрепления от Алианса, припомня агенцията. Първоначалните планове бяха да остане до 6 ноември.

„Присъствието на „Атлантик 2“ ще продължи още няколко седмици. Тук сме, за да гарантираме безопасността на корабоплаването за търговския трафик в Черно море“, заяви командирът на самолета, чиято самоличност не се разкрива от френските военноморски сили от съображения за сигурност.

През октомври край бреговете на Румъния и България бяха поразени най-малко девет товарни кораба, като се съобщава за около 34 загинали или изчезнали моряци.

Самолетът е успял да засече трите морски дрона, които нанесоха удар и потопиха контейнеровоза Contship Jet, собственост на гръцка компания, в изключителната икономическа зона на България на 28 октомври.

Командирът заяви, че са уведомили българските власти и самия кораб един час преди атаката на морските дронове, което е позволило на екипажа да се измъкне невредим.

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„Ние сме самолет за наблюдение“, заяви командирът на самолета. „Можем да засичаме. Не можем да неутрализираме и да прехващаме такъв тип дронове“.

От НАТО заявиха тази седмица, че Алиансът се е ангажирал да инвестира над 40 милиарда долара в способности за противодействие на дронове през следващите пет години. От организацията посочиха, че ангажиментът им за защита на всички членове, включително тези в черноморския регион, е „железен“.

Редактор: Ина Григорова