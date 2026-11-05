При специализирана акция на ГД „Гранична полиция“ бяха задържани четирима души, които са част от престъпна група за трафик на мигранти през България. Операцията се е провела на 3 ноември на територията на цялата страна. Образувано е досъдебно производство в Граничното полицейско управление в Момчилград.

Образувано е досъдебно производство във връзка с разследването на престъпна организация, действаща на територията на България от февруари 2026 година. Групата осъществявала незаконна дейност, свързана с трафик на нелегални мигранти през границите с Гърция и Турция. Преобладаващата част от незаконно превежданите мигранти са от Иран, Ирак и Сирия. Те били превозвани в леки автомобили.

Снимка: Пресцентър на ГД „Гранична полиция“

Участниците в престъпната група живеят на територията на областите Кърджали и Пазарджик. Повдигнати са обвинения на четирима мъже - на 47, 25, 21 и 18 години. Всички те са известни на МВР.

Наложена им е мярка "задържане под стража" за срок до 72 часа.

Снимка: Пресцентър на ГД „Гранична полиция“

В рамките на провеждащата се операция са извършени процесуално-следствени действия на седем адреса. Установени и иззети са предмети, имащи отношение към осъществяваната престъпна дейност.

Работата по документиране на престъпната дейност на организираната престъпна група продължава.

Редактор: Ивайла Маринова