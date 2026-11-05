Скандалът около втория пенсионен стълб продължава. Днес председателят на бюджетната комисия Константин Проданов заяви, че няма планове за промяна на пенсионния модел. По думите му подобна идея не фигурира в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, нито в официалната кореспонденция с Брюксел.

Припомняме, че в центъра на спора са парите за допълнителна пенсия. Те се натрупват в индивидуални партиди в частни пенсионни фондове. Скандалът избухна след твърдения на опозицията, че финансовото министерство е обсъждало с Европейската комисия възможността част от тези средства да бъдат пренасочени към държавното обществено осигуряване – НОИ.

В подкрепа на твърденията беше показан документ с дата 15 октомври, за който се твърди, че е част от комуникацията с Европейската комисия. Управляващите отричат да имат подобно намерение, а опозицията настоява за пълна прозрачност.

„Няма никакви намерения за промяна на пенсионния модел, засягане на втория пенсионен стълб или пренасочване на осигурителни вноски към първия”, категоричен е Константин Проданов.

Според председателя на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова подобна промяна трябва да бъде предмет на широк обществен дебат, а не да се предлага само две седмици преди приемането ѝ. „Питам управляващите къде е общественият дебат и съгласието, защото става дума за нашите пари“, заяви тя. По думите ѝ управляващите имат право да определят политиките, но са длъжни да го правят прозрачно, без да заблуждават обществото. Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ съобщи, че формацията е изпратила официални въпроси до Европейската комисия, за да бъдат изяснени всички факти по случая.

„Демократична България“ очаква управляващите да дадат официални обяснения за комуникацията с Европейската комисия относно евентуални промени във втория пенсионен стълб. Формацията е изпратила въпроси както до ЕК, така и до Министерството на финансите". Това заяви по-късно депутатът Ивайло Мирчев в отговор на твърденията на Константин Проданов, направени в ефира на „Здравей, България".

„Даваме им още 24 часа да го кажат на българските граждани. Ние сме го разгласили и в момента е в Министерството на финансите“, заяви Мирчев. И уточни, че от „Демократична България“ очакват официален отговор от Европейската комисия, както и от МФ.

Мирчев коментира и предстоящото представяне на бюджета, като заяви, че формацията ще анализира подробно заложените в него мерки. „Очакваме утре бюджета на безпътицата, за да му направим аутопсия парче по парче“, каза депутатът. Той призова финансовия министър лично да даде обяснения.