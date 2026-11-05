„Липсва усещане за справедливост в обществото, а съдът трябва да обясни мотивите за решенията си". Това коментира председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

По думите ѝ отговорността за съдебните решения е на съда. „Често критикуваме прокуратурата, но Темида трябва да обоснове пред обществото мотивите си“, заяви тя. Йорданова посочи, че това са част от темите, които обсъждат и във връзка с избора на нов ВСС.

Тя коментира и подготовката на бюджета. До края на ноември трябва да се изясни с Европейската комисия как ще бъде спазена голямата бюджетна рамка. В разговорите участват представители на Министерството на финансите и на ЕК.

Йорданова постави въпроси и около обсъжданата пенсионна реформа. Според нея подобна промяна трябва да бъде предмет на широк обществен дебат, а не да се предлага само две седмици преди приемането ѝ. „Питам управляващите къде е общественият дебат и съгласието, защото става дума за нашите пари“, заяви тя. По думите ѝ управляващите имат право да определят политиките, но са длъжни да го правят прозрачно, без да заблуждават обществото.

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ съобщи, че формацията е изпратила официални въпроси до Европейската комисия, за да бъдат изяснени всички факти по случая. Писмото е адресирано и до еврокомисаря Валдис Домбровскис. Йорданова подчерта, че ЕК не определя фискалната политика на България – това е отговорност на правителството.

По отношение на избора на нов ВСС от парламентарната квота тя заяви, че не би определила отношенията с управляващото мнозинство като партньорство. „Нашето партньорство е с българските граждани“, каза Йорданова. Според нея целта е в съвета да влязат хора, които да вземат по-добри кадрови решения и да помогнат за възстановяването на доверието в съдебната система.

Тя призна, че сред номинациите на управляващите има достойни професионалисти, но подчерта, че членовете на ВСС трябва да бъдат партийно неутрални. Като примери посочи Андрей Янкулов и Емил Дечев, които са били служебни министри, но според нея не са били партийно обвързани.

„Ние нито търгуваме квоти, нито ще спрем да търсим подкрепа за нашите номинации“, заяви Йорданова.

Целия разговор гледайте във видеото.