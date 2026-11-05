Въоръжен мъж се вряза с автомобил в двора на обширния бизнес комплекс на "Ситибанк" в Тампа, щата Флорида. Той откри стрелба, като уби една жена, преди охранител да го простреля смъртоносно.

Шерифската служба на окръг Хилсбъро не посочи мотив за атаката, нито уточни дали нападателят и единствената му жертва са се познавали.

Нападението предизвикала паника сред служителите, след като заподозряният се врязал с колата си сред масите на открито, където хората обядвали, и след това започнал да стреля. Главният заместник-шериф Франк Лосат посочи, че 3200 души били на работа в комплекса по време на атаката.

Нападателят прострелял смъртоносно жена, преди охранител да го спре в едно от кафенетата. Охранителят и нападателят си разменили по няколко изстрела, преди охранителят да го убие, добави Лосат. "Имало ли е опасност от по-нататъшно насилие? Абсолютно", заяви Лосат на пресконференция. "Затова поздравления за този охранител", добави той.

Имената на стрелеца и на убитата жена не бяха оповестени веднага.

Лосат каза, че още четирима души били откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им. Той не знаеше дали някой от тях е бил прострелян или ударен от автомобила на стрелеца.

Комплексът на "Ситибанк" в предградията на Тампа включва четири триетажни офис сгради, в които работят хиляди служители на банковия гигант. Вицепрезидент на "Ситибанк" Дейвид Дзиен разказа, че се връщал на работа, след като обядвал, когато видял автомобила на стрелеца да се врязва в оградата на около 150 метра от него. "Хората около врязалият се в масите автомобил внезапно се разпръснаха, а други започнаха да крещят", разказа Дзиен. Междувременно той успял да се върне обратно в сградата и се евакуирал през аварийния изход.

Нападението се случи в ден, в който "високопоставени лица", които обикновено не работят в комплекса, били там за "тримесечен преглед", уточни Дзиен. Заместник-шерифите започнали да пристигат в комплекса в рамките на минута след първото обаждане на полицията. Над 360 униформени се втурнали към мястото на нападението, където прекарали два часа и половина в претърсване и проверка на сградата.

От "Ситигруп", чиято собственост е "Ситибанк", заявиха, че са "наясно с инцидента" в комплекса и сътрудничат на властите.

Редактор: Дарина Методиева