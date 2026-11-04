Съдът остави с мярка „задържане под стража” Йордан Атанасов – мъжът, обвинен, че е причинил смъртта на кучето Кнопа.

Случая е от квартал „Кръстова вада“. Според данните на разследването около 20:50 ч. на 1 ноември Атанасов е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа. Вследствие на удара животното почина.

43-годишният мъж е обвинен, че е проявил особена жестокост към животното, причинявайки смъртта му. След като беше обявен за издирване, във вторник той се предаде в Столичната дирекция на вътрешните работи, придружен от адвоката си.

В мотивите на съда да го остави в ареста се посочва, че това не е първи път, в който Атанасов посяга на животно. Преди убийството на кучето Кнопа е имало вербална и физическа агресия. За собственика на животното е настъпила травма. Според показанията той е изживял емоционално и тежко смъртта на домашния си любимец.

Съдът прие, че обществената опасност на извършеното престъпление е изключително висока. Прието беше още, че е налице опасност от извършване на ново представление от идентичен вид.

От прокуратурата посочват, че престъплението е извършено с особена жестокост. По случая са разпитани свидетели, проведени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза на записите на видеокамерите. Експертизата не съдържа лицева идентификация, но посочва, че лицето може да бъде установено.

При доказано подобно деяние наказателният кодекс предвижда от 2 до 10 години лишаване от свобода и глоба от 2 до 10 000 евро.