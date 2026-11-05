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Ще има ли промяна в пенсионните фондове
Днес КНСБ ще обяви как са се променили цените на основни потребителски стоки за последните 3 месеца, както и каква е необходимата заплата, която един работещ трябва да получава, за да може да покрива основните си нужди.
Синдикатът следи цените на основни хранителни стоки, както и на бензин А95.
КНСБ прави и анализ за това с какъв минимален доход трябва да разполага месечно домакинство в България, както и колко от работещите взимат под необходимия доход за издръжка.
Редактор: Цвета Лазаркова