Снимка: БГНЕС, архив
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Парламентарната правна комисия продължава с изслушването на кандидатите от парламентарната квота за членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Народното събрание избира 11 от членовете на ВСС, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия.
При избора на следващия състав на най-висшия орган в съдебната власт всеки от кандидатите трябва да събере 160 гласа.
Редактор: Цвета Лазаркова