Парламентарната правна комисия продължава с изслушването на кандидатите от парламентарната квота за членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Народното събрание избира 11 от членовете на ВСС, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия.

При избора на следващия състав на най-висшия орган в съдебната власт всеки от кандидатите трябва да събере 160 гласа.