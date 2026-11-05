Президентът Доналд Тръмп многократно призоваваше избирателите да гласуват така, сякаш неговото собствено име е в бюлетината за междинните избори. Американците направиха точно това. И за републиканския президент, и за неговата партия е трудно да се представи по-лош изход от вота.

Гласоподавателите наказаха съюзниците на Тръмп почти навсякъде из страната. Демократите спечелиха не само в традиционно колебаещите се щати като Джорджия, Мичиган, Ню Хемпшър и Северна Каролина, но и в досегашните непревземаеми републикански бастиони Айова, Канзас, Тексас и дори Южна Каролина.

Спорният план на Тръмп за прекрояване на избирателните райони в средата на десетилетието се обърна срещу самите републиканци. Загубите за консерваторите позволиха на Демократическата партия да пренапише историята: в Джорджия Кейша Ланс Ботъмс стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор в историята на САЩ, докато в Тексас Джина Хинохоса спечели губернаторския пост като първата жена от латиноамерикански произход.

С тази категорична вълна демократите спечелиха пълен контрол както над Камарата на представителите, така и над Сената. Това на практика отнема неограничената досега законодателна власт на Тръмп, осигурявана от послушния републикански Конгрес, и го превръща безспорно в класическо „куцо пате” две години преди края на втория му мандат.

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Началото на края на ерата „Тръмп”

Резултатите от вота се очертават като директно отхвърляне на Тръмп от страна на обществото. Държавният глава изискваше абсолютна лоялност в редиците на своята партия, но натовари съпартийците си със сриващия се собствен рейтинг, непопулярната война с Иран и рязкото поскъпване на живота.

Проучването на обществените нагласи AP Voter Poll показва масово недоволство: близо три четвърти от избирателите заявяват, че се чувстват „ядосани” или „недоволни” от посоката, в която се движи държавата. Около 6 от всеки 10 гласоподаватели не одобряват начина, по който Тръмп изпълнява задълженията си. Близо 70% от американците настояват Конгресът да упражнява много по-строг контрол и баланс върху действията на президентската институция. Освен това 60% са категорични, че Тръмп поставя личните си интереси над тези на нацията.

Сметките на Тръмп, че неговата твърда база от бялата работническа класа и привлечените от него през 2024 г. млади хора и малцинства ще се мобилизират масово, за да спасят съюзниците му, се оказаха напълно погрешни.

Коалицията му се разпадна. Гласоподавателите под 30 години, които през 2024 г. бяха поделени поравно между Тръмп и Камала Харис, този път се обърнаха рязко наляво – около 7 от всеки 10 млади избиратели посочват, че са гласували за кандидат-конгресмена на Демократическата партия в своя район.

Огромно отстъпление републиканците отбелязаха и сред чернокожите мъже. Едва около 1 на всеки 10 чернокожи мъже на национално ниво е подкрепил републиканския кандидат за Камарата на представителите, в сравнение с близо една четвърт, гласували за Тръмп на предишните президентски избори. Като цяло 9 от 10 чернокожи избиратели са пуснали бюлетина за демократите.

Подобна е картината и при латиноамериканската общност. Едва около една трета от тях са подкрепили кандидат на републиканците, докато преди две години за Тръмп гласуваха близо 40%. Около 70% от латиноамериканските избиратели заявиха, че политиката на Тръмп е влошила икономическата ситуация в страната. Близо 60% от всички гласували посочват именно неговата администрация като главен виновник за високите цени.

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Исторически пробив в двете камари

От края на Втората световна война насам пълно преобръщане на контрола и в Камарата на представителите, и в Сената от едната партия към другата в рамките на едни и същи междинни избори се е случвало едва три пъти – през 1946, 1994 и 2006 г. 2026 година стана четвъртият такъв прецедент.

Демократите спечелиха надпреварите за Сената и губернаторските постове в щати като Охайо, Айова и Тексас – три щата, които Тръмп спечели с преднина съответно от 11, 13 и 14 процента само преди две години.

В Северна Каролина бившият губернатор от демократите Рой Купър спечели битката за Сената. Сенаторът Джон Ософ бе преизбран категорично в Джорджия, а губернаторският пост там отиде при Кейша Ланс Ботъмс. В Ню Хемпшър Крис Папас спечели сенаторско място, с което се превърна в първия открито хомосексуален мъж в американския Сенат.

Загубата на умерената републиканка Сюзън Колинс в Мейн пък остави Републиканската партия без нито един представител в Конгреса от целия регион на Нова Англия. В Охайо бившият сенатор Шерод Браун си върна сенаторското място от републиканците, а бившият здравен инспектор Ейми Актън разгроми близкия съюзник на Тръмп Вивек Рамасуами за поста на губернатор.

В Мичиган демократът Абдул Ел Саид надделя над съперника си и ще бъде първият сенатор мюсюлманин в историята на Вашингтон. В Канзас избирателите изпратиха в Сената демократа Адам Хамилтън – пастор от методистката църква, явяващ се на избори за първи път, побеждавайки действащия републикански сенатор Роджър Маршал. Това е първата победа на Демократическата партия за място в Сената от Канзас от близо един век. В Тексас 37-годишният Джеймс Таларико бе избран за сенатор, а Джина Хинохоса детронира трикратния републикански губернатор Грег Абът.

Най-тежкият удар за Тръмп обаче дойде от Южна Каролина. Избраната лично от него кандидатка за мястото на покойния сенатор Линдзи Греъм – неговата сестра Дарлийн Греъм, беше разгромена от педиатъра Ани Андрюс.

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Качеството на кандидатите: Лоялността не стигна за победа

Доналд Тръмп обичаше да се хвали, че неговите фаворити печелят безапелационно първичните партийни избори. Сега обаче консерваторите трябва да анализират защо тези силно компрометирани фигури се провалиха на самия вот.

Подкрепеният от Тръмп тексаски републиканец Кен Пакстън не успя да изчисти името си след годините на скандали. Около две трети от тексасците заявиха пред анкетьорите, че той не притежава необходимите морални качества за сенатор.

В Южна Каролина Тръмп заложи категорично на Дарлийн Греъм, която се провали грандиозно на въпрос по външна политика по време на предизборните дебати. Две трети от местните избиратели посочиха, че тя няма нужния опит, и наказателно подкрепиха опонентката ѝ.

В Джорджия републиканецът Майк Колинс се опита да представи Джон Ософ като краен либерал, но накрая самият той беше възприет от избирателите като екстремист, след като бяха разкрити връзките му с бели супремасисти. В Северна Каролина посоченият от президента Майкъл Уотли също загуби, въпреки че по време на кампанията през 2024 г. Тръмп го възхваляваше като един от най-способните мениджъри в държавата. В Канзас пък досегашният сенатор Маршал бе съсипан от разкритията, че в лекарската си практика е водил съдебни дела срещу собствените си пациенти за неплатени сметки.

Тези кандидати похарчиха стотици милиони долари в опити да очернят опонентите си, но избирателите отхвърлиха персоналните им слабости.

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Прекрояването на границите, което се обърна срещу Тръмп

Опитът на републиканците да си осигурят служебна победа чрез преначертаване на избирателните райони също претърпя пълен крах. След натиск от Тръмп Тексас промени границите на своите окръзи, на което губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм отговори с реципрочни промени в своя щат. След намесата на Върховния съд, който ограничи части от Закона за избирателните права, няколко южни щата раздробиха районите с чернокожо мнозинство.

Резултатът на терен обаче се оказа обратен: консервативният електорат беше разпръснат твърде тънко в повече райони, което позволи на демократите да пробият.

Във Флорида демократите Джаред Московиц, Пиа Дандия и Кати Кастор спечелиха именно в преначертани райони, подготвени за сигурна победа на републиканците. В Тексас пък Демократическата партия спечели три гранични района със силно латиноамериканско присъствие, като Хенри Куеляр и Висенте Гонзалес запазиха постовете си, а Боби Пулидо отне мястото на досегашната републиканска конгресменка Моника де ла Крус.

Битката за идентичност и хоризонтът към 2028 година

Въпреки триумфа, марката на Демократическата партия също се нуждае от сериозна работа. Около половината от гласоподавателите все още заявяват неблагоприятно мнение за демократите, докато негативното отношение към републиканците достига близо 60%.

Това отваря вътрешнопартийна битка между прогресивното ляво крило и умерените центристи за контрол над партийната идентичност преди президентските избори през 2028 г., които неофициално започват още от днес.

Умереното крило на демократите записа силен вот с преизбирането на ключови фигури като губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро и губернатора на Мериленд Уес Мур – и двамата разглеждани като потенциални кандидати за Белия дом. В същото време обаче прогресивният лагер ликува с триумфа на Абдул Ел Саид в традиционно колебливия Мичиган. Победата му дава на лявото крило сериозен аргумент, че техен представител може да печели дори в най-оспорваните щати.

Резултатът от тези междинни избори изпраща Вашингтон в нова ера на дълбоко политическо разделение, срива ореола на Доналд Тръмп и поставя началото на ожесточена надпревара за президентския пост след две години.

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Редактор: Мария Барабашка